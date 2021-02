Ana Terra recebeu segunda dose da vacina contra a covid-19 Edu Kapps / Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 14:56 | Atualizado 15/02/2021 15:02

Rio - A aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, aconteceu nesta segunda-feira (15). Ao todo, 101 pessoas, entre residentes da instituição e funcionários, receberam a imunização.



A letrista, escritora e produtora Ana Terra foi a primeira a ser vacinada no Retiro dos Artistas e também a primeira a receber a segunda dose na instituição. A residente celebrou a oportunidade: "Eu me sinto privilegiada e desejo que todo mundo tenha esse momento de felicidade e alegria. Quero agradecer muito aos profisisonais de saúde. Passamos todo esse tempo com muitos cuidados e sem visitas. Valeu o sacrifício".



Stepan Nercessian, ator que é o atual presidente da instituição, falou sobre o alívio que a vacina trouxe para todos: "Esse complemento é o segundo instante de felicidade. É fundamental para o Retiro, que seguiu radicalmente todo o protocolo desde o início da pandemia. Não tivemos nenhum caso de infecção. Mas é uma alegria triste, fazendo uma referência ao Roberto Carlos, porque não podemos esquecer tudo que está acontecendo. Vamos manter toda a precaução necessária".



A vice-presidente do Retiro, a atriz Zezé Motta, se comoveu ao contar como foram os momentos antes da vacina: "É uma emoção muito grande e um alívio saber que nossos residentes vão estar imunizados. E por nós, que ficamos todo esse tempo sem o mesmo convívio. Há momentos em que são imprescindíveis as nossas presenças. É muito emocionante saber que poderemos dar continuidade ao nosso trabalho, que eu chamo de missão".