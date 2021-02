Polícia Militar faz operação na Cidade de Deus Reprodução / TV Globo

Publicado 17/02/2021 08:24 | Atualizado 17/02/2021 11:33

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, na manhã desta quarta-feira, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Nas redes sociais, alguns moradores relataram tiros na região.

Segundo a corporação, policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) com apoio de equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) realizavam uma ação para retirar barricadas na região. Por volta das 7h30, policiais atuavam em um local bem próximo de um baile que era realizado na comunidade.



Até o momento não há informações de baleados, presos e apreensões.

