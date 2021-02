Delegacia de Copacabana Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 08:55

Rio - Policiais civis da 12a DP ( Copacabana) prenderam em flagrante, na última segunda-feira, um homem acusado de tentativa de furto e tráfico de drogas. Segundo a polícia, o suspeito, que tem antecedentes por tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça, tentou furtar um quiosque localizado na estação do Metrô Antero de Quental, no Leblon.

De acordo com os agentes, o homem tinha grande quantidade de drogas no momento da abordagem e confessou que os entorpecentes seriam vendidos a "gringos" no Carnaval. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.