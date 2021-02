Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizam uma operação, na manhã desta sexta-feira, para cumprimento de mandados de prisão contra integrantes de organização criminosa especializada em roubo a bancos. Na ação, os agentes prenderam Matheus Roubadel da Silva Gomes, considerado um dos maiores assaltantes a bancos da atualidade.

Os mandados judiciais foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca Regional de Madureira. Segundo a polícia, as investigações foram iniciadas há uma semana e terminou com a localização de Matheus em uma residência em Araruama, na Região dos Lagos.



Durante as investigações, foram identificados dois roubos recentes praticados pela quadrilha em duas agências bancárias do Banco do Brasil, uma na praça da Bandeira e outra na Avenida Intendente Magalhães. De acordo com os agentes, foram levadas grande quantia de dinheiro.



Os indiciados foram identificados por impressões digitais, imagens de câmeras de segurança e reconhecidos pelas vítimas.



As investigações estão em andamento para a identificação e prisão dos demais envolvidos nas ações criminosas.