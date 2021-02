Construção demolida por irregularidade em Guaratiba. Secretaria do Meio Ambiente

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 09:40

Rio - A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro, em mais uma ação para combater irregularidades ambientais, demoliu nesta sexta feira (19/02) o início de um loteamento clandestino numa Área de Preservação Permanente (APP) em Guaratiba, Zona Oeste do Rio.



No local havia oito construções ilegais, desocupadas, e muros em alvenaria com objetivo de cercar terrenos às margens da Avenida Dom João VI, próximo a um acesso do Túnel da Grota Funda. Os loteadores vinham cometendo vários crimes ambientais, como supressão de vegetação e desvio de curso hídrico.



Com aproximadamente 30 mil metros quadrados, a área das construções irregulares pertence ao município e havia sido desapropriada visando à duplicação das vias. Desde julho de 2019, o responsável pelo loteamento ilegal vinha descumprindo diversos embargos e notificações da Prefeitura. Imagens de satélite mostram que o Rio Olaria foi totalmente retificado. Uma retroescavadeira e operários da prefeitura foram utilizados na ação, que contou com o apoio de 25 policiais militares.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere, acompanhou a ação. Ele ressaltou que a grilagem de terras tem acompanhado a devastação dos recursos naturais da cidade.



"Desde o início de nossa gestão o recado tem sido bastante claro: não vamos mais tolerar o vale-tudo que beneficia atividades econômicas criminosas. Quer construir? Siga as regras ambientais e urbanísticas" afirmou.



Segundo o Coordenador de Defesa Ambiental da Secretaria, coronel José Maurício Padrone, as operações de defesa ambiental vão continuar. "A sociedade exige uma resposta, e estamos trabalhando para a retomada da autoridade ambiental", completou.