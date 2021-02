Agentes civis prenderam o criminoso, que tentou fugir em um táxi Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 12:37 | Atualizado 19/02/2021 12:39

Rio - Policiais civis da 14ª DP (Leblon) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (19), um homem por roubar um relógio da marca Rolex de um idoso dentro de um estabelecimento comercial, na Zona Sul do Rio. Ele foi localizado após os agentes receberem a informação de que um indivíduo havia cometido o crime. O nome do preso não foi divulgado.



Ao avistar os policiais, o criminoso tentou fugir em um táxi, mas foi alcançado e capturado. Com ele, além do relógio, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, utilizado para intimidar a vítima durante o assalto. Segundo os agentes, o homem possui experiência na prática de crimes desta natureza, na qual se utiliza do mesmo modo de atuação, já tendo sido preso em flagrante na área do Centro do Rio por roubar o relógio de um pedestre, também portando um simulacro de arma de fogo.



De acordo com a 14ª DP, o criminoso possui 16 passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio.