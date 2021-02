Por O Dia

Publicado 22/02/2021 00:00

A Secretaria de Educação de Belford Roxo firmou parceria com a Secretaria de Estado de Educação para oferecer sete cursos on-line. O objetivo é apoiar os profissionais para que explorem ferramentas digitais que possam auxiliá-los no dia a dia do ensino híbrido através da Trilha Formativa, iniciativa do Instituto Singularidades. Cinquenta professores se inscreveram nos cursos.

Os sete cursos oferecidos são: BNCC Práticas e Culturas Digitais (10h); Metodologias Ativas de Aprendizagem: princípios, práticas e tecnologias (20h); Jogos e cultura digital na educação (10h); Narrativas em vídeo na educação (10h); Podcast e educação: a produção de mídia na escola (10h;) Narrativas gráficas para educadores (10h); e Narrativas em vídeo na educação (10h). O curso "Jogos e cultura digital na educação", por exemplo, aborda os métodos pedagógicos ativos e mostra como o professor pode criar um jogo digital, dinamizando ainda mais suas aulas com os estudantes.

A formação é 100% on-line, autoinstrucionais, ou seja, não há tutoria e é o cursista quem organiza seu cronograma de estudos e a ordem que fará cada etapa. Além da plataforma, há o suporte técnico oferecido pela Secretaria de Estado de Educação para as questões de acesso ao ambiente.

Ferramentas da internet

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou a importância da parceria com o Governo do Estado e o Instituto Singularidades. Ele acentuou que as aulas na rede municipal serão híbridas (virtual e presencial), o que requer dos professores mais conhecimentos sobre as principais ferramentas da internet. "São cursos de capacitação para este momento do novo normal. São informações importantes que darão um bom conhecimento ao professor", resumiu Denis Macedo, destacando que os cursos - que começaram em janeiro - são disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem, denominado AVA, desenvolvido no provedor de serviços Moodle do Instituto Singularidades.

Assessora do setor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Geise Wyterlin se matriculou no curso "BNCC Práticas e Culturas Digitais". Ela frisou que as aulas são dinâmicas e dão boas noções para quem quer aprender sobre a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). "O curso dá dicas de como o professor deve aplicar a melhor estratégia de ensino na sala de aula, propiciando também que nos aproximemos mais das questões tecnológicas", concluiu Geise Wyterlin, ao lado de Rosangela da Silva Garcia, responsável pelo setor pedagógico da Secretaria. "Estou fazendo o curso de podcast, que é muito interessante. É um recurso de fácil elaboração pelos professores e de fácil divulgação e acesso pelos alunos", completou a responsável interina pela Educação de Jovens e Adultos, Thatiana Barbosa da Silva.