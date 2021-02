Por O Dia

22/02/2021

O sonho de muitas pessoas, especialmente a mulherada, é chegar à velhice "com tudo em cima". Quem não gosta de receber um elogio e parecer que tem menos idade? Pois é, é exatamente nesse momento que entram alguns cuidados especiais e a ajudinha de um profissionais, para quem pode contar com isso, é sempre bem-vinda. Um desses especialistas é João Branco, diretor-técnico da Clínica Health Esthetic, na Taquara, que tem atuação prática Ortomolecular.

"O que seria um envelhecimento bem sucedido? É quando você fica fora do patamar das doenças inevitáveis da idade como, demência, perda de massa muscular, diabetes, hipertensão, entre outras. Este tema chega para desmistificar e mostrar a população que podemos reverter esse quadro com os tratamentos e medicamentos adequados que já estão ao nosso alcance",diz o médico.

O médico explica como é possível envelhecer da forma correta. "A receita para envelhecer bem é ganhar idade sem perder elementos estruturais do corpo, como massa muscular, massa óssea, estrutura cerebral, entre outros. É envelhecer com todas as estruturas saudáveis. Esse é o macete", afirma.

Para ele, não existe idade ideal para começar a se cuidar, pensando no futuro. "Isso é algo que precisa ser feito desde jovem. Com o passar dos anos, precisa estar mais atento aos sinais do seu corpo e procurar sempre se cuidar, para identificar qualquer doença em estágio inicial, isso faz toda diferença. Muitas vezes, não sabemos interpretar alguns sinais que o corpo nos mostra, mas podemos desconfiar de que algo não vai bem. Dificuldade de executar movimentos básicos, como agachar, subir escadas, amarrar o sapato facilmente como antes; dores articulares recorrentes e em várias articulações; inchaço; má circulação; manchas pelo corpo; queda de cabelo; unhas frágeis; alterações no fluxo menstrual; dificuldade no raciocínio e falhas na memória recente. Tais fatos podem estar estreitamente relacionados a diminuição de saúde, de maneira crônica, que não necessariamente representa uma doença específica, mas está diretamente indicando queda de qualidade de vida e diminuição do bem-estar geral", detalha João Branco.

O especialista revela, ainda, como os sinais de que a idade está chegando se apresentam. "Muitas vezes os sinais da idade aparecem através do envelhecimento cutâneo ou até mesmo a falência de órgãos e sistemas. Um termo muito comum que vem sendo usado é ''Doenças comum da idade'', que são justamente problemas que, sem tratamentos de prevenção, tendem atingir todo ser humano em fase de envelhecimento. Um deles é a quebra da integridade do sistema cardiovascular, como hipertensão, entupimento de vasos e artérias, diabetes, doenças neurodegenerativas (como Alzheimer e Parkinson), entre outras. Todos esses problemas surgem de maneira gradativa, aos poucos vão aparecendo sintomas, não é como infecção bacteriana, por exemplo. Por isso é muito importante fazer um trabalho preventivo."

E quem pensa que só os ricos podem se cuidar, está completamente enganado. O médico aponta que muitos tratamentos não envolvem dinheiro, mas sim exigem uma mudança no estilo de vida. "Se alimentar bem, da maneira mais natural possível, tomar sol, fazer exercícios e afins. Tudo isso é um tratamento preventivo para que no futuro não precise de remédios."

Paciente de João Branco, a DJ Taty Zatto impressiona por sua boa forma no alto de seus 40 anos. DJ, empresária e mãe de João Guilherme, de 20 anos, e Maria Vitória, de 15, Taty ostenta um corpo impecável à base de muita dieta regrada, treino e cuidados estéticos.

"Claudia Raia disse que os 50 são os novos 30, concordo plenamente e ainda afirmo: os 40 são os novos 20. Falo isso não só em relação à beleza, mas em saúde também", avalia ela, que mora no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade, e se rendeu aos cuidados de uma equipe especializada em beleza e saúde.