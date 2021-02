Por O Dia

Publicado 22/02/2021 00:00

Até domingo, os clientes do TopShopping vão poder aproveitar um evento prá lá de especial: o Top Férias 'Zion'. Na atração, o público vai se divertir com Just Dance, Cockpit Simulador e Controle Arcade Fliperama. A participação é gratuita, basta fazer a inscrição antecipadamente.

Quem passar pela Praça de Eventos do 1º Piso (Portaria B), poderá dançar e até desafiar os amigos no Just Dance. Mas se você é daqueles que gosta de aventuras, o Top Férias 'Zion' traz uma das batalhas épicas do Dragon Ball Z no Controle Arcade Fliperama geração.

E para quem gosta de corridas automotivas, o Cockpit Simulador tem disputas emocionantes.

O vai até domingo e funciona hoje a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 22h, na Praça de Eventos. Para participar, os interessados deverão efetuar a inscrição antecipada, gratuitamente, pelo site https://www.sympla.com.br/arena-game-zion__1113563. Mas fique atento, as vagas são limitadas.