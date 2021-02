Por O Dia

22/02/2021

Dez pontos da cidade do Rio, entre eles os bairros de Campo Grande e Barra da Tijuca, na Zona Oeste, receberam, na última sexta-feira, as esculturas da campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas do Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) que visam a envolver as pessoas em um clima de positividade em 2021 para superar o difícil ano que passou.

Confeccionadas com fibra de vidro, as obras medem mais de 2 metros de altura e têm o formato de duas mãos, trabalhadas por dez artistas locais. Inicialmente, as "mãos" ficarão afastadas, simbolizando as privações impostas pela pandemia da Covid-19. Na próxima sexta-feira, elas serão unidas, representando a esperança da retomada de contatos, planos e afetos em 2021.

A intervenção urbana poderá ser vista, até o dia 7 de março, em Copacabana, Largo da Carioca, Mercadão de Madureira, Barra da Tijuca, Aterro do Flamengo, Lagoa Rodrigo de Freitas, Central do Brasil, Calçadão de Campo Grande, Tijuca e Arpoador. As obras são assinadas por Agrade Camíz, Bruno Awful, Cláudia Lyrio, Igor Nunes, Loo Stavale, Márcia Falcão, Maria Amélia Diegues, Mario Band´s, Robnei Bonifácio e Yhuri Cruz.