Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 23:15

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira, por tráfico de entorpecente em Cabo Frio, Região dos Lagos. Anderson da Costa Torres, 39 anos, conhecido como Rap Maré, estava levando drogas do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, para vender em Cabo Frio, São Pedro D'Aldeia e Armação de Buzios, na Região dos Lagos.

No momento da prisão, o suspeito foi encontrado com um tablete de maconha de aproximadamente um quilo. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o carro em que Anderson estava apresentava possíveis adulterações no número do motor e chassi. O veículo foi apreendido pelos agentes e será encaminhado à perícia.



