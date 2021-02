Geral - Reuniao do prefeito Eduardo Paes com sub prefeitos e gestores, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Na foto, prefeito Eduardo Paes. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 17:42

Rio - O prefeito Eduardo Paes (DEM) se reuniu na manhã deste sábado com os subprefeitos e os novos gestores executivos locais. Paes explicou que decidiu reestruturar as regiões administrativas do município para melhorar a prestação de serviços públicos à população.



"Estou chamando agora de gestor executivo local, que é uma espécie de prefeitinho, o representante do prefeito nos diferentes bairros e regiões da cidade. Eles são a porta de entrada das demandas do cidadão. A gente quer um governo cada vez mais descentralizado, próximo das pessoas", afirmou.



Desta forma, as estruturas das 33 Regiões Administrativas vão ser reorganizadas para formar 51 Gerências Executivas Locais, chefiadas por gestores locais. O prefeito lembrou que as RAs são as mesmas desde que foram criadas, em 1960, durante o governo de Carlos Lacerda.



"Tem região administrativa como Jacarepaguá, que vai de Rio das Pedras até Vila Valqueire, áreas que são completamente diferentes, distantes da cidade. Você tinha um olhar pouco atencioso desses administradores regionais. A ideia é ter um gestor executivo local mais próximo, cuidando do dia a dia das pessoas", explicou.



A reorganização das regiões administrativas não representará custos para a Prefeitura, pois não haverá criação de cargos. Eles serão remanejados da própria administração municipal, já considerando o corte determinado pela secretaria de Fazenda e Planejamento.