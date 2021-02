76ª DP (Niterói) Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 18:05

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira, por agredir a ex-companheira a pauladas em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O crime teria acontecido em 2016, na frente da sogra e das filhas do casal. O suspeito foi enquadrado na Lei Maria da Penha.

De acordo com as investigações da 76ª DP (Niterói), ele teria invadido a casa da ex em 2016, no Morro do Cavalão, para agredi-la. Foi cumprido um mandado de prisão de sentença condenatória expedido pelo Juizado de Violência Familiar Contra a Mulher.