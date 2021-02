Covid-19 Reprodução

Por O Dia

20/02/2021

Uma investigação conduzida pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro identificou 13 possíveis casos da variante do novo coronavírus do Reino Unido e de Manaus. Os infectados com sinais e sintomas da Covid-19 têm histórico de viagem ou contato com pessoas oriundas de outros estados e/ou países com a circulação de novas variantes.

As autoridades sanitárias descobriram que um grupo de pessoas se reuniu em janeiro em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, e podem ter sido contaminadas com uma das novas cepas. Um dos pacientes, já com a confirmação de contaminação do novo variante alguns dias antes de manifestar os sintomas, esteve em uma reunião de família, no dia 17 de janeiro, em Nova Friburgo, com oito pessoas. As equipes de Vigilancia Sanitária do Estado descobriram que o dono da casa onde rolou o encontro foi diagnosticado com Covid-19 um dia após a reunião.



De acordo com a Secretaria de Saúde, o caso da cepa britânica pode ter ligação com essa reunião na Serra. O dono da casa em questão, no entanto, não disse ter feito viagem a locais em que a variante esteja em circulação ou ter tido contato com pessoas que estiveram nessas áreas.



Na capital estão mais dois pacientes contaminados pela variante brasileira. Ambos já se recuperaram e só apresentaram sintomas leves. A SES diz que estudos apontam que a variante brasileira da Covid-19 é mais contagiosa, mas a letalidade não difere da linhagem inicial.