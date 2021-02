Policial militar é morto durante operação em Teresópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 19:49 | Atualizado 21/02/2021 12:47

O policial militar William da Conceição, lotado no 30⁰ batalhão de Teresópolis, morreu no fim da tarde deste sábado durante uma operação no bairro Rosário. Ele foi baleado na cabeça enquanto caminhava pelas ruas da comunidade, foi baleado na cabeça. O soldado recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi levado em estado grave ao Hospital das clínicas de Teresópolis.

Apesar de todos os esforços das equipes médicas, William da Conceição não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois de dar entrada no hospital. Ainda não há informação sobre o seu sepultamento.