Praia de São Conrado e a Pedra da Gávea Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 21:51

Rio - Um homem morreu, na tarde deste sábado, após cair da Pedra da Gávea, na Barra da Tijuca. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h40 para tentar resgatar Bennane S. Bil, 43 anos, que foi encontrado morto no paredão ao lado esquerdo do Olho do Imperador.

De acordo com os Bombeiros, ele foi retirado do local e levado para o 2º Grupamento Marítimo, na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca. O corpo está aguardando para ser levado para o Instituto Médico Legal (IML) para perícia.