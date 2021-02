Por Lucas Cardoso

Publicado 22/02/2021 00:00

Os cariocas só devem voltar a pagar pedágio no próximo semestre, quando a Prefeitura do Rio estima já ter licitado nova concessão para a operação da Linha Amarela. A projeção foi confirmada, ontem, pelo secretário de Governo e Integridade, Marcelo Calero, que participou de nova etapa da encampação em edifício da Lamsa, no pedágio do corredor que conecta a Ilha do Fundão à Barra da Tijuca.

"O prefeito Eduardo Paes deixou muito claro durante a campanha que ele quer sim um preço justo, uma tarifa justa para os usuários da Linha Amarela. Portanto, haverá um encaminhamento de uma nova licitação, com a certeza de que por meio dela vamos conseguir uma tarifa justa para os usuários. Até a conclusão, a operação segue pela prefeitura e sem pedágio", afirmou Calero.

A ação de encampação de ontem teve por objetivo o inventário dos bens da ex-concessionária e a adequação dos profissionais que devem assumir a operação da Linha Amarela. O grupo, formado por funcionários da CET-RIo, Centro de Operações e Guarda Municipal, trabalharão ao lado dos funcionários da Lamsa até o próximo sábado, quando termina o prazo dado pela Justiça para a conclusão da transferência.

"Para que a via possa operar, para que ela possa dar segurança aos seus usuários, estamos fazendo a transição dos sistemas desse centro de operações da Linha Amarela ao COR, que é o Centro de Operações Rio. Há uma série de sistemas que são usados particularmente aqui na Linha Amarela, então hoje estamos revisando e trazendo para a operação regulada da Prefeitura de modo que não haja nenhuma descontinuação do serviço", explicou o secretário.

Além de Calero, participaram da ação as secretárias dos Transportes, Maína Caledonio e Anna Laura, respectivamente, o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, o procurador-geral do Munícipo, Daniel Bucar, e os presidentes da Comlurb e CET-Rio.

A etapa deste domingo começou por volta das 8h e terminou às 11h30, quando equipes da CET-Rio e do Centro de Operações (COR-RJ) assumiram a operação ainda ao lado dos funcionários da Lamsa. O processo, segundo Calero, deve ser concluído no próximo sábado, dia 27, quando se encerra o prazo dado pela Justiça para o acordo entre a prefeitura e a ex-concessionária — que não aconteceu.