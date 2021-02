Estação do BRT de Magalhães Bastos reabre nesta próxima segunda Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 17:02

Após quatro meses fora de operação, a estação do corredor Transolímpico, em Magalhães Bastos, será reaberta aos moradores nesta próxima segunda-feira, às 4h. O local estava fechado desde outubro do ano passado por causa do furto de equipamentos e prejudicou milhares de passageiros da região. Desde então, os usuários tinham que andar vários quilômetros até a estação mais próxima, o que gerou incontáveis reclamações.

Legado do prefeito Eduardo Paes em sua gestão anterior, as melhorias nas estações do BRT já eram mais do que esperadas. No final de janeiro, cerca de sete estações foram reformadas e reabertas. A expectativa é de que a estação seja mais bem preservada para não voltar a prejudicar os moradores da região.