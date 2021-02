Sedec-RJ envia ajuda humanitária para o Noroeste Fluminense Divulgação

O secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, visitou ontem os municípios de Porciúncula e Natividade. Ele foi ver de perto o estrago causado pela forte chuva que atingiu o Noroeste Fluminense. A Sedec-RJ vai doar, em parceria com a LBV, integrante da Rede Salvar de Voluntários, cerca de 1,2 mil litros de água, 200 cestas básicas e carros-pipa para as famílias afetadas pela elevação do nível do rio Carangola.



"Sobrevoei a região, estive nas áreas mais críticas e me reuni com representantes da administração municipal. Passei o panorama completo da situação para o governador Cláudio Castro, que disponibilizou toda a ajuda necessária para atender as necessidades da população local e auxiliar no processo de reestruturação", afirmou o coronel Leandro Monteiro.

Porciúncula foi o local com mais danos, até o momento. O Corpo de Bombeiros RJ também tem atuado na localidade, realizando cortes de árvores e socorrendo pessoas atingidas pelos alagamentos. Não há, até o momento, informações sobre vítimas.