Morro do Dezoito, em Água Santa, é alvo de operação Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 14:12 | Atualizado 22/02/2021 15:20

Rio - Duas pessoas foram baleadas e uma outra foi presa durante uma operação que a Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta segunda-feira (22), em oito comunidades na Zona Norte do Rio — Caixa D' Água, Camarista Méier, Campinho, Fubá, Lemos Brito, Dezoito, Urubu e Saçu. Na ação, houve ainda apreensão de armas.



No Morro do Urubu, em Pilares, ocorreu o confronto que deixou os dois homens baleados. Segundo a PM, equipes do 3º BPM (Méier) foram atacadas a tiros por bandidos e reagiram. Após o tiroteio acabar, os feridos foram encontrados e levados para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier.



Um suspeito foi preso na comunidade. Foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, duas pistolas calibre 9 mm, duas granadas, um radiotransmissor e drogas ainda não contabilizadas.

Já no Morro do Dezoito, em Água Santa, homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam ainda um fuzil calibre 5,56 durante a ação na comunidade.