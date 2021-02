Por O Dia

Publicado 23/02/2021 00:00

A Secretaria Municipal de Transportes, em parceria com as subprefeituras da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Vargens, da Zona Oeste e da Zona Norte, começou a amplicar as ações de combate à Covid-19 nas estações de BRT com maior movimentação. Ontem, foram distribuídas 150 mil máscaras doadas pela BYD nos terminais Alvorada, Jardim Oceânico, Paulo da Portela, e na Estação Santa Cruz.

A entrega do material continuará sendo realizada em dias alternados nos horários de pico da manhã (6h30 às 8h) e da tarde (17h30 às 19h). Além disso, serão alocados nestas estações totens cedidos pela parceira OnBus para que os passageiros possam higienizar as mãos com álcool em gel.

Desde o início do ano, mais de 113 mil máscaras doadas pelas empresas Michelin e Blueman já foram entregues nas estações de BRT. O OnBus doou para a ação cinco totens e uma tonelada de álcool em gel.