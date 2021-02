Por O Dia

Publicado 23/02/2021 00:00

Quem não lembra das festinhas de aniversário em casa? Era mãe, tia, avó entrando madrugada adentro para preparar as guloseimas. Mas, o tempo passou e as comemorações se mudaram para os salões dos prédios e, nos dias de hoje, se transformou em megaproduções em restaurantes, buffet, casas de shows e boates. Aos poucos, a praticidade e o entretenimento oferecido pelos espaços de eventos acabaram deixando o nosso lar como última opção para comemorar datas importantes, como aniversário e batizados.

Só que a pandemia do novo coronavírus, iniciada há quase um ano, trouxe de volta os eventos em casa. A moda agora é festa no apê, com toda pompa e alegria de um evento normal. As comemorações intimistas não são apenas um "bolinho" como antigamente: tem mesa, painel, flores, doces decorados, balões e muitos temas a escolher.

A party décor designer, Simone Motta, de 46 anos, proprietária do Ateliê do Chocolate, afirma que com a pandemia houve uma baixa muito grande e que as festas realizadas em casa foram uma saída inovadora e mais em conta.

"Com essa pandemia que o mundo todo está vivendo, o número de festas reduziu muito. No início, os eventos caíram em 100%. Depois, com a ideia de fazer a festa em casa, conseguimos manter uns 50%. Essa ideia foi ótima, pois podemos manter o glamour, a elegância de uma festa normal, porém bem menor do que estamos acostumados a realizar. Sala, varanda, garagem, todo espaço doméstico pode ser o ambiente ideal para a comemoração: já teve festa que montei dentro da sala da cliente, utilizando os móveis da casa, e ficou a coisa mais linda", detalha a decoradora.

Em período normal, o primeiro planejamento a ser feito seria a decoração e a escolha do menu. Mas, em tempos de Covid-19, o número de convidados e o fluxo de pessoas no ambiente é primordial: "Você pode manter o sonho da festa, porém com todos os cuidados necessários e exigidos agora nesse momento de pandemia. Com um controle muito maior das pessoas que estarão com você nesse momento tão especial. Máscara, álcool em gel e o correto distanciamento também são ideais para parte da família que mora em casa diferente", explica Simone.

Apesar de a empresa ser localizada em Nilópolis, na Baixada, as festas e eventos são realizados no Rio e Grande Rio, como a Zona Oeste da cidade. Há 18 anos, o Ateliê do Chocolate organiza casamentos, mini wedding (casamento intimista, para poucas pessoas), aniversários em geral, batizados, chá revelação e chá de bebê.

Simone revela que sua equipe de trabalho reduziu em 40%, mas os cuidados foram redobrados: "Estamos trabalhando cumprindo todas as exigências do Ministério da Saúde. Todos com máscaras e material esterilizado com álcool 70% para darmos aos nossos clientes uma total segurança", garante.

É fato que quando tudo normalizar as grandes festas em salões nobres, casas de festas e afins voltarão com força total. Mas Simone acredita que a comemoração em casa também permanecerá como uma boa opção para quem quer fazer um evento mais intimista e com custo mais baixos: "Já estamos caminhando para quase um ano de restrições e eu percebo que muitos clientes estão ansiosos e com uma enorme vontade de estarem juntos de quem amam. Contudo, a festa em casa é rápida, econômica e pode ser realizada até sem data comemorativa, como já aconteceu de um cliente me procurar porque queria reunir membros da família em uma tarde de lazer em casa", conclui.