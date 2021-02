Flordelis dos Santos de Souza (PSD), deputada federal Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Rio - A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgará, nesta terça-feira (23), a partir das 13h30, o recurso que pede a perda das funções públicas da deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD), suspeita de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson Carmo, em 2019. A ação é movida pelo Ministério Público, que ingressou com o recurso no sentido estrito, depois que o juízo da 3ª Vara Criminal de Niterói negou o pedido da perda do mandato da deputada.



A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos, da 3ª Vara Criminal de Niterói, ao negar o pedido do MP, disse que não havia indício de que os delitos imputados à Flordelis tinham relação com o exercício do mandato. Assim, não via necessidade do afastamento da deputada da função pública.



No processo de homicídio, além de Flordelis, são acusados mais 10 integrantes da família da parlamentar. O caso do assassinato do pastor Anderson Carmo também será julgado, nesta terça, em Brasília, pelo Conselho de Ética.



A sessão da 2ª Câmara Criminal será virtual e a imprensa não foi autorizada a acompanhar.