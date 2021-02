Mesquita sedia teste físico para árbitros de futsal | Rio de Janeiro | O DIA

Por O Dia

A ameaça de chuva na manhã do último sábado não atrapalhou os testes físicos para árbitros da Confederação Brasileira de Futsal. As provas aconteceram na Vila Olímpica de Mesquita, no Cosmorama, das 9h ao meio-dia, e incluíram ainda uma prova escrita, direcionada a 12 candidatos que pleiteiam ou querem permanecer no quadro nacional dos oficiais de arbitragem da CBFS, além de outros três candidatos às vagas de mesários. Esta foi a primeira vez que a Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro utilizou a cidade de Mesquita para sediar esses testes.

"Para nós, é de extrema importância essa relação com a FFSERJ. Nós estamos trabalhando o alto rendimento no futsal, então é inspirador para os próprios atletas que a gente tenha essa proximidade com a instância que regula o esporte no nosso estado", avalia Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita.

Os testes foram feitos em três etapas: Prova de Velocidade, Habilidade na Troca de Direção e Prova de Resistência. Todos foram realizados em um trecho da pista de corrida da Vila Olímpica. Para garantir a segurança de todos os envolvidos, a FFSERJ exigiu o uso de máscaras nas provas teóricas, os candidatos mantiveram uma distância segura e totem com álcool em gel 70% foi disponibilizado, para a higienização das mãos.

"Estivemos na sede da prefeitura para buscar apoio para as finais do Campeonato Carioca deste ano e para esses testes físicos dos oficiais de arbitragem. Além do espaço, o município se comprometeu em providenciar materiais para serem utilizados, profissionais e uma ambulância. Fico muito feliz que ainda existam pessoas no Rio que realmente amam esse esporte e que querem, junto com a gente, trazer novamente os dias de glória do futsal para o nosso Estado", valoriza o presidente da Federação de Futebol de Salão, Manolo Vázquez.

Mesquita em duas semifinais

No domingo, o Mesquita Futsal, equipe do município, disputou as quartas de final do Campeonato Carioca de Futebol de Salão 2020, na série Prata, nas categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13. As disputas aconteceram na quadra da Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Edson Passos, e consagraram o Mesquita Futsal como semifinalista nas categorias Sub-9 e Sub-13. Na primeira, o clube venceu a equipe A.A.B.B./K Esportes por 7X2, enquanto na segunda, a vitória foi sobre o Novo Rio Country Clube, por 5X2. Já a equipe de Sub-11 do Mesquita Futsal perdeu para o A.A.B.B./K Esportes por 4X3. Com isso, o Mesquita Futsal disputará a semifinal do campeonato nas categorias Sub-9 e Sub-13 no próximo domingo, dia 28, também na quadra da Escola Municipal Governador Roberto Silveira, a partir das 9h.