Material encontrado com o menor em São Gonçalo nesta terça-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 15:43 | Atualizado 23/02/2021 15:48

Rio - A Polícia Civil apreendeu, nesta terça-feira, na comunidade de Guaxindiba em São Gonçalo, na Região Metropolitana, um menor de 17 anos, que não teve a identidade revelada, que estava com drogas e uniformes do FBI e do Exército. Com ele, ainda foi encontrada uma pistola, uma arma falsa, duas granadas, dois coletes balísticos e um rádio transmissor.

De acordo com agentes, equipes faziam patrulhamento no local após uma denúncia de desmanche de veículos, quando encontraram o adolescente pela região. O material que estava com o criminoso foi encaminhado a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e o menor foi apreendido.