Por O Dia

Publicado 24/02/2021 00:00

Na contramão da crise econômica, impulsionada pela pandemia, alguns setores se mantiveram atuantes em 2020 e com perspectivas de crescimento neste ano. Já para a população em geral, a manutenção da renda é o fator determinante para superar a crise.

Para ingressar em um mercado de trabalho competitivo, se manter ou progredir na carreia, o ensino superior e a pós-graduação são elementos fundamentais capazes de elevar as chances de sucesso dos brasileiros. A Estácio, uma das maiores e mais respeitadas instituições superior do país, acaba de lançar mais uma Modalidade de Ensino, o Semipresencial. Com quatro modalidades (Presencial, Semipresencial, Flex e Ensino Digital), a instituição possibilita aos estudantes a escolha da modalidade que melhor se adapta ao seu dia a dia. E para os servidores públicos — federais, estaduais e municipais, além das Forças Armadas — de todo o país, a empresa preparou condições exclusivas. Até domingo, a Estácio concederá 55% de bolsa de estudo.

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2015, o Brasil já registrava cerca de 3,12 milhões de servidores públicos.

As inscrições são gratuitas e o benefício para os funcionários públicos, que é válido durante todo o curso, é destinado aos estudantes de Pós-graduação Lato Sensu e de Graduação, nas quatro modalidades de ensino disponíveis. Para conhecer os cursos oferecidos na região, o servidor poderá entrar em contato com a equipe da Estácio por meio dos telefones 4003-6767 (Regiões Metropolitanas) ou 0800-880-6767 (Demais regiões); acessar o formulário da campanha pelo link: https://forms.gle/B2pYpCKoFKsKijmu9; ou comparecer em uma das Unidades ou Polos de Ensino Digital.

Durante este momento tão desafiador, a Estácio criou o convênio para os servidores (ativos e inativos), assim como seus respectivos dependentes legais, benefícios para que possam aproveitar o período de isolamento para estudar. A bolsa é válida para matriculados no 1º semestre de 2021 e não é cumulativa com quaisquer outros descontos. A ação não contempla os cursos de graduação em Medicina; graduação em Odontologia, de acordo com a Unidade; e cursos de pós-graduação na área médica. Confira o regulamento da campanha em https://portal.estacio.br/estude-na-estacio/regulamentos-informacoes-legais/.