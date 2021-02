Por O Dia

Publicado 23/02/2021 17:44 | Atualizado 23/02/2021 17:47

Atualmente, há 51 pacientes com covid-19 transferidos de Manaus para o Rio internados no Hospital Federal do Andaraí (HFA), Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e Instituto Nacional de Infectologia (INI) da Fiocruz. E não 512 conforme publicado na edição de ontem do jornal O DIA.