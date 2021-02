Por O Dia

Publicado 24/02/2021 00:00

No próximo sábado, o espaço Fina Flor Bronzeamento Natural promove o Dia D Plus, encontro mensal que tem ganhado força e a cada edição novas adeptas do bronzeado, do autocuidado e do resgate da autoestima. Na data, separada apenas para mulheres que vestem manequim acima de 46, é possível se bronzear ao sol, fazer massagem relaxante, tomar sucos com betacaroteno e relaxar de forma reservada e segura.

No bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste, o espaço aconchegante e convidativo é o cenário do bronzeado para todo tipo de mulher, em especial a plus size. Com macas espaçosas em madeira firme, o público encontra detalhes pensados exclusivamente para elas. As sócias Camila Vargas e Regina Santos têm desenvolvido um importante trabalho de inclusão para esse público em especial, mostrando que todas podem e merecem ser quem elas quiserem, recebendo todo tipo de serviços de beleza.

Prezando pelo distanciamento entre suas clientes, e com todos os cuidados contra a Covid-19, a clínica faz atendimento com horário agendado previamente pelo telefone 96426-9710.

O espaço amplo, permite que cada uma esteja em um ambiente, no seu momento, seja na massagem relaxante, na hidromassagem, tomando seu bronze, suco natural potencializador do bronzeado ou até mesmo no chuveirão, que faz sucesso entre a mulherada. A data traz decoração especial, sorteios e mimos que deixam o dia ainda mais marcante.

Camila Vargas, enfermeira e personal bronze, conta que o bronzeamento é mais do que uma simples marquinha. É beleza, saúde, ajuda no resgate à autoestima e faz com que a mulher se sinta ainda mais bonita.

"Recebemos todo tipo de público. Já vieram clientes que desejavam se bronzear para parecer mais corada e saudável em uma entrevista de emprego. Hoje, em tempos de pandemia, nosso espaço tem sido procurado por quem deseja tomar sol, de forma segura, sossegada e sem aglomerações. Mas, nosso público maior, são as plus sizes que querem um espaço tranquilo onde podem ser elas mesmas, sem olhos condenadores. Acabamos nos tornando uma família e elas passam a se sentir empoderadas, sem medo de se mostrar, ser elas mesmas. Por isso criamos esse dia especial para que possamos reunir todas as plus sizes. Esperamos alcançar ainda mais mulheres, motivando-as a se sentir bem consigo mesmas", afirma a especialista.

O atendimento começa às 8h e os valores são a partir de R$ 80, dependendo do serviço realizado. O endereço da Fina Flor Bronzeamento é Estrada Rodrigues Caldas 297.