DH investiga se estudante foi morto por paramilitares Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 15:16 | Atualizado 24/02/2021 15:24

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investigam o assassinato de Rodrigo dos Anjos Nascimento, um estudante de história da Universidade Federal do Rio (UFRJ). Rodrigo foi encontrado morto próximo à Colònia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Uma das suspeitas da Polícia Civil é de que Rodrigo seria vítima de um grupo de milicianos que atua na região.



Informações preliminares indicam que o estudante estava em uma festa com colegas, em Curicica, na comunidade Dois Irmãos. O grupo em que Rodrigo estava foi abordado por milicianos, que começam a mexer com as mulheres presentes, o que teria gerado uma confusão entre a vítima e os paramilitares.



O corpo do jovem foi encontrado nesta segunda sem roupas, com marcas de agressão e tiros. Nas redes sociais, estudantes levam outra hipótese de que o crime teria sido motivado por homofobia, mas a polícia ainda não confirmou a informação.



Em nota, a Polícia Civil informou que "as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A perícia foi realizada no local. Os agentes estão ouvindo os familiares e em busca de possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas na região onde ocorreu o fato que possam ajudar nas investigações."



Procurada, a UFRJ informou que "lamenta a morte do estudante e espera que as autoridades investiguem o assassinato".