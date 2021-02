Mário Marcelo seguirá preso Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 16:19

Rio - O Tribunal Regional Federal da 2° Região negou, nesta terça-feira, o pedido de habeas corpus dos advogados de defesa do engenheiro Mário Marcelo Santoro, que pedia a liberação dele da prisão preventiva. Santoro está preso desde julho de 2018, no Rio, acusado de assassinar a ex-namorada Cecilia Haddad, também brasileira, na Austrália.



A decisão do o TRF-2 foi unânime. O s desembargadores Marcello Granado e Ivan Athié concordaram em voto com a relatora do caso, a juíza federal Adriana Cruz, que negou o pedido da defesa.



No pedido de habeas corpus, os advogados do réu alegaram constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, que já dura cerca de 2 anos e meio, o que configuraria uma antecipação de pena. A defesa ainda alegou que Mário teria endereço fixo no Rio, o que afastaria a possibilidade de fuga.



No entanto, o Ministério Público Federal justificou a manutenção da prisão devido a gravidade do crime, a fuga de Santoro de Sidney para o Rio, além de sus tentativas de atrapalhar a coleta de provas e as investigações.



Em dezembro do ano passado, o juiz Ian Vermelho, da 1° Vara Federal Criminal do Rio, decidiu mandar o acusado a juri popular. A data do julgamento ainda não foi marcada.



O caso



O corpo de Cecília Haddad, de 38 anos, foi encontrado por remadores boiando no rio Lane Cover, em Sidney, com sinais de enfocamento. No mesmo dia, Mário Marcelo desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio, vindo de Sidney.



A Polícia Civil teve conhecimento do caso em poucos dias. A família da vítima contou aos investigadores que Santoro não aceitava o fim do relacionamento e a que Cecília tinha medo dele.



Após dois meses de investigações, Mário foi preso na casa de parentes, na Zona Sul do Rio, acusado do assassinato.