Homem foi preso pela PF após manter a gerente do banco refém em agência da Caixa, em São Gonçalo Reprodução / Google Maps

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 16:57

Rio - Uma funcionária da Caixa Econômica do Alcântara, em São Gonçalo, foi feita refém por um criminoso durante duas horas nesta quarta-feira (24). O homem estava com uma faca em mãos e a manteve sob seu poder até a chegada dos policiais.



Ele só se entregou após uma ação conjunta da Polícia Militar, Civil e Federal, que chegaram no local para negociar com o homem. Os policiais federais atuaram na negociação e rendição do bandido, que foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso está em andamento.