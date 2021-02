146ª DP (Guarus) Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 16:53

Rio - Três supostos gerentes de tráfico de drogas foram presos, nesta quarta-feira, em Campos dos Goytacazes, Região Norte. Também foi presa a esposa do principal líder da organização criminosa, que está cumprindo pena no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas pela Polícia Civil.

Agentes da 146ª DP (Guarus), com o apoio de unidades do 6º Departamento de Polícia de Área (DPA) e de PMs participaram da operação "Isis III", que teve o objetivo de reprimir a atuação de narcotraficantes que atuam nas comunidades do Sapo, Sobradinho, Faixa de Gaza e outras. A ação policial também teve o objetivo de identificar os responsáveis pelas atividades criminosas após a prisão dos líderes dos grupos, que aconteceu no segundo semestre de 2020. A investigação contou com apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.