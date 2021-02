Por O Dia

Publicado 25/02/2021 00:00

Para celebrar o Dia da Mulher, comemorado em todo o mundo no dia 8 de março, shoppings da Zona Oeste promovem a ação '#EmpoderaEla', que convida clientes a criarem frases inspiradoras e de empoderamento feminino e postar nas redes sociais usando essa hashtag. Participam da campanha o Bangu Shopping, Recreio Shopping, Via Parque Shopping e Passeio Shopping.

Em 2021, o tema central será mulheres na saúde e na ciência em reconhecimento à relevância do papel delas no combate à pandemia. Cada empreendimento participante terá um post oficial nos seus perfis de Instagram sobre a #EmpoderaEla.

Para participar do movimento, é só postar, até o dia 7, as frases autorais nos comentários das publicações oficiais, sempre usando a hashtag. Na primeira semana de março, acontece a seleção das frases e, no dia 8, será inaugurada a Semana da Mulher com diversas ativações.

No digital, os shoppings convidarão as mulheres a postarem fotos utilizando os stickers das frases selecionadas realizando um grande "adesivaço digital". Também trarão nomes importantes de suas respectivas regiões para falarem sobre o universo feminino — maternidade, carreira, desafios etc. — em lives exclusivas. Nos espaços físicos, serão realizadas ações para marcar a data, como exposições presenciais que contam um pouco da história da relação das mulheres com a saúde e a ciência.

Para a campanha deste ano, a embaixadora escolhida foi uma mulher que ganhou os holofotes no início da pandemia ao liderar a equipe que sequenciou o genoma do Coronavírus no Brasil em 48h, feito que despertou atenção de todo o mundo. A Dra. Jaqueline Goes, biomédica e pesquisadora, será a protagonista de uma live especial no dia 8, às 19h30, que será transmitida pelo hotsite da ação (www.empoderaela.com.br). No papo, ela vai falar sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho e contar um pouco da sua história e trajetória de carreira na área médica.

"Todas nós mulheres temos alguns desafios em comum e o Dia Internacional da Mulher é uma data importante para levantarmos debates sobre eles e celebrarmos nossas conquistas, sonhos, planos. Na minha jornada, tive mentoras inspiradoras que foram essenciais para que eu continuasse buscando meus objetivos. Acredito muito na importância de redes de apoio entre mulheres", comenta.

"A nossa proposta é provocar a reflexão sobre um tema tão importante como o empoderamento feminino e a equidade de gênero. A ideia é que nossos clientes também possam participar, influenciar e contribuir com essas discussões fundamentais para o desenvolvimento da sociedade", explica Ana Paula Niemeyer, responsável pelo Marketing da empresa Aliansce Sonae, que controla os shoppings.

A ação acontece desde 2019 e é um movimento que tem como principal objetivo abrir espaço e contribuir para as reflexões e diálogos inspirados pelo Dia da Mulher.