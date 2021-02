Agentes encontraram carregamento com mil munições Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 20:14 | Atualizado 24/02/2021 20:19

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante Fabiano Rodrigues da Silva e Leandro Ribeiro de Oliveira, nesta quarta-feira (24), no bairro da Penha Circular, na Zona Norte do Rio, quando eles se preparavam para entregar carregamento de munição calibre 9mm. Os dois vinham sendo monitorados pelo setor de inteligência pelos crimes de porte de munição de uso permitido e associação ao tráfico de drogas.



Segundo relatos dos policiais, a dupla foi presa quando se preparavam para entregar uma carga de munições que saíram da comunidade do Complexo do Alemão para a comunidade da Kelson’s, ambas dominadas pelo Comando Vermelho.



As munições estavam escondidas no para-choque de uma Kombi. De acordo com a polícia, o veículo era usado para o transporte de armas e munições da facção criminosa.



Leandro Ribeiro é antigo conhecido da polícia. Ele tem diversas passagens por roubo a bancos e tráfico de drogas. Os dois criminosos serão encaminhados à Seap.