24/02/2021

Na contramão da maioria das grandes cidades que abriram Hospitais de Campanha e tiveram que fechar, por falta de estrutura e profissionais, além do enorme gasto público, o prefeito interino de Itatiaia e pré-candidato a eleição suplementar, Imberê Moreira Alves (PRTB), determinou a montagem de um Hospital de Campanha (HC) para tratamento da Covid-19. As obras da unidade começaram no dia 12 de fevereiro, e o HC deve começar a funcionar a partir da próxima segunda-feira, 1º de março.



Imberê Moreira Alves, de 68 anos, foi eleito vereador nas últimas eleições com 588 votos. Após a impugnação da candidatura do prefeito de Itatiaia, Eduardo Guedes da Silva (PSC), Imberê foi escolhido pela Câmara Municipal para assumir a prefeitura interinamente. Agora, ele é pré-candidato a prefeitura pelo PRTB, partido da mesma coligação do prefeito afastado na eleição passada. A Convenção Municipal do PRTB para escolher oficialmente os candidatos está marcada para este domingo (28). As eleições suplementares estão marcadas para o dia 11 de abril.



Com 200 metros quadrados, dos 15 leitos que serão abertos, 10 são de baixa complexidade (enfermarias) e 5 leitos com respiradores serão disponibilizados para estabilização de pacientes de alta complexibilidade (sala vermelha), todos voltados ao atendimento da Covid-19. A nova unidade ficará sediada na área do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros e permitirá a adaptação de obras em curso há mais de um ano no local, além da retirada da tenda atual.



Quem ver de fora, imagina que a cidade vive um colapso na saúde pública, e por isso a necessidade de criação de um Hospital de Campanha tão completo, porém a realidade é diferente. Segundo dados do boletim epidemiológico de terça-feira (23), a cidade tem 1040 casos confirmados de coronavírus, com 24 óbitos. Os recuperados já somam 1004 moradores, e há no município, de 32 mil habitantes, apenas 12 casos ativos da doença. Além disso, já foram vacinados 870 pessoas, entre profissionais de saúde, pacientes psiquiátricos, residentes em casas terapêuticas e idosos com mais de 80 anos.



Em nota, a prefeitura de Itatiaia informou que o Hospital de Campanha, dotado de piso vinílico, ar condicionado, mobiliário, entre outros equipamentos e comodidades para pacientes e profissionais de saúde, vai custar R$ 41.900,00 por mês num período de seis meses, totalizando R$ 251.400,00. O contrato foi disponibilizado para o Conselho Municipal de Saúde e encaminhado ao Ministério Público.



Disse ainda que, em função do surgimento de novas cepas mais agressivas e que demandam mais tempo de internação, os municípios têm retomado medidas para atender casos graves da doença e reduzir a circulação do vírus. "Itatiaia, em particular, tem como agravante o fato de que o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros encontra-se em obras desde janeiro de 2019, inviabilizando a pleno ocupação de toda a sua área útil. Além disso, os setores de maternidade e pediatria estão sendo utilizados como apoio a uma tenda de covid, que não conta com a estrutura necessária para um bom atendimento à população e reduz ainda mais o espaço disponível", continua.



Segundo a prefeitura, não foram contratados profissionais específicos para o trabalho no Hospital de Campanha. Os funcionários que atuam no Hospital Municipal serão realocados para a nova unidade. Destacou ainda que, a prefeitura de Itatiaia dispõe de convênio com a rede particular do município de Resende, que por sua vez atende pacientes de diversos outros municípios. "O Hospital de Campanha aumenta a garantia de atendimento aos moradores de Itatiaia, inclusive em casos em que é necessária a utilização da sala vermelha", concluiu.