Dados como nome, CPF, local da imunização, função exercida e fabricante da vacina utilizada vêm sendo viabilizada diretamente ao MP Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 07:28

Rio - O município do Rio vai retomar parcialmente a vacinação em idosos nesta quinta-feira. A imunização vai ocorrer até sábado e não há previsão para a continuidade da campanha.

O prefeito Eduardo Paes anunciou nas redes sociais que as pessoas com 82 anos serão vacinadas nesta quinta, na sexta-feira (26), idosos com 81 anos, e sábado, 80.

Publicidade

Onde se vacinar no Rio

No município do Rio de Janeiro a imunização acontece nos postos de saúde e clínicas da família, de 8h até 17h, além dos pontos com o sistema drive-thru, de 8h às 15h – exceto no posto do Engenhão, que funcionará até às 14h. É possível saber a unidade de referência mais próxima da sua localidade por meio do serviço “Onde ser atendido”, da Secretaria Municipal de Saúde.



Os postos drive-thru estão localizados no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e na Uerj, Zona Norte. Os demais postos drive thru, espalhados por diversas regiões da cidade, funcionarão apenas no sábado.



Parque Olímpico: É possível localizar o acesso pela Rua Projetada após a Jeunesse Arena no sentido Linha Amarela da Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401. Haverá vacinação tanto para quem chega em carros como para quem chega a pé. O horário de funcionamento é das 8h às 15h.



Câmpus da Uerj - entrada pelo Portão 7, na Avenida Radial Oeste. Esse posto também atende das 8h às 15h. O atendimento contará com quatro tendas de vacinação. Serão 25 vacinadores ao todo, além dos escribas, que auxiliam no cadastro inicial, nas oito pistas organizadas na área interna do estacionamento do campus Maracanã da universidade.

Publicidade

O drive thru da UERJ e o novo ponto extra de vacinação do Tijuca Tênis Clube funcionarão somente na quinta e na sexta-feira, para receber os idosos de 82 e 81 anos. Já as unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municiais de saúde), o posto do Planetário da Gávea e o drive thru do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, e o também novo ponto de vacinação do Museu da República, no Catete, atenderão de quinta a sábado.

Os demais postos drive thru, espalhados por diversas regiões da cidade, funcionarão apenas no sábado das 8h às 15h. Esses postos estão localizados nos seguintes locais: Cidade Universitária, na Ilha do Fundão; CMS Belizário Penna, em Campo Grande; CMS Manoel Guilherme da Silveira, em Bangu; Parque Madureira; Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz; Sambódromo, no Santo Cristo; e campus da UFRJ na Praia Vermelha; além desses, também terá no Estádio do Engenhão, no Engenho de Dentro, das 8h às 14h. Ao todo, serão nove pontos de vacinação neste sistema no sábado.



Outros locais com pontos de atendimento no Rio



Centro

Publicidade

Sambódromo: acesso pelo Setor 1, na lateral da Av. Presidente Vargas; saída pela Apoteose.



Zona Norte



Engenho de Dentro: Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) - acesso pelo Portão Sul, na Rua Arquias Cordeiro.



Ilha do Fundão: Cidade Universitária da UFRJ, Polo de Biotecnologia - acesso pela Av. Carlos Chagas Filho 791, atrás do Centro de Ciências da Saúde e do Hospital Universitário.



Madureira: Parque Madureira - acesso pelo Portão 4, no início do Viaduto de Rocha Miranda, na Av. dos Italianos.



Zona Oeste



Bangu: Centro Municipal de Saúde Guilherme da Silveira Filho - entrada pela Av. Ribeiro Dantas 571.



Campo Grande: Centro Municipal de Saúde Belizário Penna - acesso pela Rua Gutemberg.



Santa Cruz: Policlínica Lincoln de Freitas Filho - acesso pela Rua do Cruzeiro.



Zona Sul

Praia Vermelha: câmpus da UFRJ - acesso pela Rua Lauro Müller 86, saída pela Av. Venceslau Brás.

Publicidade

A documentação necessária para apresentar no local de vacinação é apenas um documento com comprovação de idade. Também é possível usar o aplicativo Conecte SUS para facilitar a identificação da pessoa na hora da vacinação. É possível baixar o aplicativo por meio das plataformas da Play Store e App Store.

Em Niterói a vacinação só acontece para quem vai receber a segunda dose

Publicidade

Além do Rio, Niterói e São Gonçalo também suspenderam a vacinação da primeira dose por falta imunizantes. Procurados pelo DIA sobre quando retomarão a aplicação da primeira vacina, a Secretaria de Saúde de Niterói (SMS) informou que aguarda a nova remessa de doses para prosseguir com a imunização da população. As doses da vacina contra a Covid-19 foram esgotadas na última sexta-feira (19) nas policlínicas da cidade.



Na quinta-feira (25), a SMS de Niterói vai iniciar a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 nos profissionais de saúde maiores de 60 anos que foram vacinados com a primeira dose nos dias 28 e 29 de janeiro. Para estes, as doses já estavam reservadas.



A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura e pelo número 153.

Em relação a nova remessa da primeira dose, a SMS de Niterói não confirmou o horário e nem a data de recebimento.

Publicidade

São Gonçalo retoma segunda dose de vacinação nesta quarta



O município de São Gonçalo retomou nesta quarta-feira (24) a segunda dose da vacina CoronaVac em oito pontos de atendimento, três deles no sistema drive-thru. A imunização será realizada entre os horários de 8h até 17h. Até o momento, 10.720 doses estão reservadas.



Os locais para imunização com sistema drive-thru são Clube Mauá, no Centro; no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves; e na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Nova Cidade.

Já em relação a segunda dose, a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo informou que as doses só serão retiradas após às 17h na Coordenação Geral de Armazenamento (CGA) no Barreto, em Niterói, nesta quarta-feira (24). A divulgação da quantidade de doses, retomada da vacinação de primeira dose, cronograma e locais de vacinação só acontecerá nesta quinta-feira (25).