Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados detiveram um homem na ação em Nilópolis Divulgação

Publicado 02/03/2021 12:47 | Atualizado 02/03/2021 12:48

Rio - Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) interditou um grande depósito em Nilópolis, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (2). Cerca de dez toneladas de cobre retirados de cabos de concessionárias de telefonia foram apreendidos. A ação faz parte de uma investigação que apura grandes receptadores de fios dessas empresas. Um homem, que não teve o nome revelado, foi encaminhado para a delegacia.



De acordo com as investigações, o local funcionava como uma espécie de entreposto de uma rede de receptadores de diversos ferros-velhos e reunia toneladas de cobres para revenda em grandes quantidades. Segundo os agentes, o depósito contava com uma estrutura empresarial, com ramificações interestaduais, e empresas compostas por outras pessoas jurídicas para dificultar a identificação dos reais proprietários e a origem do material e dos valores.