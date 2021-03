Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, viabiliza oito transplantes em janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 13:28 | Atualizado 02/03/2021 14:53

Rio - Uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) foi atacada a tiros, na manhã desta terça-feira, durante um patrulhamento no bairro Arrastão, em São Gonçalo. Na ação, um policial militar foi baleado no braço.

De acordo com a PM, o agente foi socorrido pelos próprios colegas e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo. A direção da unidade hospitalar informou que ele encontra-se internado e com quadro de saúde estável.