Participando da Frente Nacional de Prefeitos, os municípios que participarem do consórcio poderão realizar compra de novas vacinas Reprodução / O Dia

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 16:08

Rio - Em coletiva realizada nesta segunda (01), o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), Jonas Donizette (PSB-SP) mencionou que o consórcio de municípios fará uma visita ao laboratório farmacêutico que produz a vacina russa Sputnik V, que ainda não possui o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Atualmente, já são mais de 100 municípios brasileiros integrando a união.

A FNP foi criada para realizar a compra de doses de imunizantes contra a covid-19, aproveitando uma brecha deixada pela lentidão do Plano Nacional de Imunização (PNI). Além da compra de vacinas, a FNP também poderá ter a liberdade de usar os recursos do consórcio para realizar a compra de insumos médicos, como oxigênio e respiradores

Publicidade

"Nesta semana, por exemplo, a frente fará uma visita à União Química, em Guarulhos, para discutir a possibilidade de aquisição da vacina russa Sputnik V. O consórcio, no entanto, não definiu a quantidade de vacinas a serem compradas", disse o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizette.

Rio de Janeiro adere à Frente Nacional de Prefeitos

Publicidade

Com o objetivo de acelerar a vacinação no município do Rio de Janeiro, a prefeitura da capital aderiu ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Macaé, São João de Meriti, Barra do Piraí, Petrópolis, Arraial do Cabo, Vassouras e Saquarema também participam do coletivo.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) disse em nota que o Rio integra o consórcio voltado à compra de vacinas em função da emergência causada pela pandemia. A SMS reforçou que apoia o PNI e que também trabalha em outras frentes para garantir o abastecimento de doses e a vacinação de sua população.

Publicidade

As adesões ao coletivo serão recebidas até sexta-feira (05). Depois, as câmaras municipais de cada cidade terão duas semanas para votar o projeto de lei que permite a participação no consórcio.