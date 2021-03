Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) é responsável por escoltar o transporte das vacinas contra a covid-19 Divulgação / GM-Rio

Publicado 02/03/2021 14:11

Rio - A Guarda Municipal do Rio de Janeiro empregou agentes do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) para escoltar o transporte da vacina contra o coronavírus. Os agentes cobrem o trajeto da Coordenação de Armazenagem até o Centro de Distribuição municipal, além de auxiliarem no transporte das vacinas até os hospitais e unidades de saúde espalhadas pelo município.

As vacinas saem da Coordenação de Armazenagem da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro, no bairro do Barreto, em Niterói, e são acompanhadas pelos guardas motociclistas até o Centro de Distribuição do Município do Rio de Janeiro, na Taquara, Zona Oeste.

Durante o trajeto, ocorrem os fechamentos de diversas vias movimentadas, como a Ponte Rio-Niterói, Linha Amarela, Linha Vermelha e a Avenida Brasil. Todos os bloqueios são realizados pelas equipes de escolta do GGM.

"Este é um trabalho que exige muita rapidez, técnica e perícia dos guardas, pois precisam a todo momento orientar o trânsito, fechar e abrir ruas e cruzamentos e impedir a aproximação de outros veículos. Eles estão preparados para isso, pois receberam capacitação adequada para desempenhar esta missão", afirmou o inspetor geral José Ricardo Soares, comandante da GM.

Em nota, a Guarda Municipal explica que, para atuar nesta operação, os agentes devem realizar um curso de motopatrulhamento, onde receberão instruções como técnicas de abordagem, noções de patrulhamento e pilotagem com obstáculos e dificuldades, direção defensiva e ofensiva.

Além do transporte de vacinas, os guardas motociclistas também possuem experiência na escolta de autoridades, seleções e times de futebol e também em grandes eventos, como o Rock in Rio.