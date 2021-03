Por O Dia

Publicado 03/03/2021 00:00

As inscrições para as atividades esportivas do Parque Radical de Deodoro, administrado pela Secretaria Municipal de Esportes, começam nesta terça-feira. Ao todo, serão oferecidas 800 vagas gratuitamente, distribuídas entre musculação, futsal, futebol, alongamento e caminhada assistida. No caso dos menores de idade, será necessário apresentar a cópia da carteira de identidade, assim como a de um responsável. A reabertura do Parque Radical será no próximo dia 9, mesmo dia do começo das aulas da escolinha de canoagem no local.

As aulas de musculação acontecerão terças, quartas, quintas e sextas-feiras, das 6h às 18h, para alunos a partir dos 16 anos. Seguindo os protocolos de segurança para evitar a propagação da Covid-19, é necessário levar toalha e garrafa de água. Já as atividades de alongamento e a caminhada assistida acontecerão às terças e quintas, nos horários das 7h, 8h e 9h, também para alunos a partir dos 16 anos.

O futsal atenderá a crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, às terças e quintas. As aulas serão aplicadas às 10h e às 11h, na parte da manhã, e das 13h30 às 17h, na parte da tarde. Do total de vagas, há 40 para a prática de futebol. As inscrições serão feitas no Parque Radical, mas a atividade acontecerá na Vila Olímpica de Ricardo de Albuquerque.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h e 12h e das 13h às 17h, e sábado, das 8h às 12h. O Parque Radical de Deodoro fica na Estrada Marechal Alencastro 1357, em Ricardo de Albuquerque.