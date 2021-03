Por O Dia

Publicado 03/03/2021 00:00

Os atendimentos oferecidos pelo ônibus itinerante da Assistência Social estão a todo vapor pela cidade de Mesquita. O objetivo é levar serviços socioassistenciais a locais que possam distantes dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras). Por isso, as próximas paradas acontecerão hoje e amanhã, na Rua Fausto, Vila Emil; e na Rua Maurício Borges, Jacutinga, respectivamente.

A ação é coordenada pela Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita e é chamada como Projeto Piloto para o Atendimento Itinerante. A estreia foi no dia 10 de fevereiro, no Campo do Cruzeiro, mas já passou por diversos bairros. Os moradores podem encontrar diversos serviços, como isenção de taxas para documentos, inscrição no Cadastro Único, requisição da Tarifa Social e atendimento aos idosos e pessoas com deficiência que precisam se recadastrar no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

"Essa ação tem sido muito importante para identificarmos as maiores demandas de cada local, além de inserir os munícipes no circuito de atendimentos realizados pela prefeitura", destaca a diretora do Departamento de Proteção Especial, Carla Ramos.

Vale ressaltar que os Cras estão funcionando das 9h às 17h, com as devidas medidas de prevenção contra a Covid-19. Ou seja, é obrigatório o uso de máscaras e é disponibilizado álcool em gel para a higienização das mãos.

Cadastro Único

Contempla diversos benefícios e programas sociais, como tarifa social de energia elétrica, Programa Bolsa Família, isenção da taxa para concurso público, carteira do idoso, ID Jovem, Benefício de Prestação Continuada e aposentadoria para pessoas de baixa renda.