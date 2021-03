Casa & Vídeo do Centro de Maricá é assaltada na manhã desta terça-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 17:43

Rio - Quatro criminosos planejaram um assalto à loja Casa & Vídeo, na Rua Abreu Rangeu, Centro de Maricá, por volta das 10h40 desta terça-feira (2). De acordo com a Polícia Civil, três assaltantes entraram na loja se passando por clientes. Em seguida, o trio rendeu dois funcionários do estabelecimento e os forçaram a abrir a vitrine onde ficavam expostos os aparelhos celulares.



Um quarto assaltante, comparsa do trio, percebeu a chegada de uma viatura da polícia e os avisou. Os quatro conseguiram fugir em duas motos, no sentido bairro do Boqueirão. Durante a fuga, a quadrilha deixou cair duas mochilas.

A quantidade do material levado pelos assaltando ainda não foi informada. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) e buscas estão sendo feitas no local.