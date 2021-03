Criminoso Alison Fernando Ferreira foi preso após ação da Polícia Militar e Portal dos Procurados Divulgação/ Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 18:13

Rio - O criminoso Alison Fernando Ferreira, de 38 anos, foi preso no final da tarde desta segunda-feira (1), na Estrada do Pré, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Alison estava foragido da polícia quando foi localizado por PMs do 40º BPM (Campo Grande), após informações obtidas pelo Disque Denúncia.

Alison e um comparsa, com um revólver calibre .38, roubaram passageiros de um coletivo e depois fugiram. O caso aconteceu em agosto de 2006.



Contra ele constava um mandado de prisão expedido pelo Cartório da Vara Única da Comarca de Mangaratiba, pelo crime de roubo.

Publicidade

35ª DP (Campo Grande) e em seguida encaminhado ao sistema prisional.



O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:



Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):

(mensagens). O criminoso foi levado para ae em seguida encaminhado ao sistema prisional.O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.