Por O Dia

Publicado 03/03/2021 00:00

De volta ao cenário cultural em tempos de poucas opções de lazer, por conta da pandemia, o espetáculo O auto das consciências retorna aos palcos do Rio, a partir de sábado, às 19h, para uma jornada cultural durante todo o mês de março com entrada gratuita. As sessões se iniciam com as apresentações no Creib de Padre Miguel.

O espetáculo é um grito de alerta para o caos que está se tornando o mundo por causa da intolerância às diferenças. Sob a direção do Hudson Batista, a cada apresentação a proposta é propor um debate acerca das relações raciais e a valorização da dignidade humana.

Depois de 5 anos da primeira montagem, a peça se despede com atuação do novo elenco formado por artistas locais, como Dg Martins, Laura Borges, Cássia Flavioli, Aline Dias, Lieta, Cauã Oliveira, Thawane Gomes, Duda Malvão, Alan Lima, Fernando Ferreira e Ygor Daniel, todos integrantes do Grupo Movanos Movimento Nosso.

A apresentação acontece sábado e domingo, às 19h, no Creib de Padre Miguel (Rua General Gomes de Castro 300). Além disso, o público da Zona Oeste vai poder ver a peça em mais dois locais: dias 13 e 14, na Lona Cultural Hermeto Pascoal (Praça 1º de Maio s/nº), em Bangu; e 20 e 21, na Lona Cultural Gilberto Gil (Av Marechal Fontenelle 5000), em Realengo.

Devido às normas de segurança, a capacidade de público é limitada. O acesso ao teatro só será permitido com o uso de máscara e álcool em gel. Os ingressos estarão disponíveis uma hora antes do espetáculo. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 99172-5204 ou nas redes sociais fb.com/movimentonosso e @movanosoficial.