Publicado 03/03/2021 00:00

Por causa da pandemia, alguns idosos encontram dificuldade para conseguir um atendimento no INSS. Desde novembro, a Funbel presta orientação gratuita ao grupo da melhor idade que busca a aposentadoria por tempo de serviço, idade ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O serviço também se estende a pessoas com deficiência. Já foram realizados 286 atendimentos, 97 processos estão tramitando no INSS, mas muitos benefícios foram liberados.

A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou que todos os dias chegam à Fundação pessoas com dúvidas sobre aposentadoria. A advogada Rouzinette Oliveira faz o atendimento, verifica documentação e orienta o que deve ser feito. Em seguida, ela dá entrada com o pedido de aposentadoria ou BPC e guarda o trâmite, até que seja liberado o benefício.

"O INSS disponibiliza tudo pelo site e aplicativo. Porém, a linguagem dificulta. Muitas pessoas não conseguem receber por falta de documentação. Quem pede BPC, por exemplo, tem que estar inscrito no Cadastro Único (Cadúnico). Mas é gratificante quando as pessoas chegam aqui e são informadas que o benefício foi liberado", cometou a presidente da Funbel.

Quem também não conseguia esconder a alegria era a dona de casa Irene Rodrigues de Almeida, de 66. Há um ano ela vinha batalhando para se aposentar. Chegou a procurar alguns advogados, mas desistiu. "Foi rápido na Funbel. Dei entrada no dia 3 de fevereiro, no dia 19 já estava liberado o benefício. É um dinheiro que irá me ajudar muito", afirmou.

A dona de casa Ivonete Maria Balbino, de 63, teve câncer de mama há três anos. Morando sozinha no bairro São Vicente, em Belford Roxo, ela sobrevivia com dificuldade fazendo trabalhos avulsos de faxina. A renda não chegava a R$ 400 por mês. Certo dia, Ivonete contou sua história para uma assistente social do Cras de Santa Marta, que a orientou a procurar a Funbel.

Em novembro do ano passado, Ivonete recebeu atendimento jurídico, iniciando assim o processo de concessão do BPC. "Nem acreditei quando me disseram que eu tinha direito. Trouxe os documentos e demorou menos de dois meses para receber. Quando cheguei ao banco e o caixa me entregou R$ 1.900 (o INSS pagou o salário mínimo mais o atrasado), comecei a chorar de emoção. Hoje, recebo R$ 1.100 (um salário mínimo) e digo que sou rica, pois sofria para conseguir de R$ 300 a R$ 400 por mês. Não sei nem como agradecer ao pessoal da Funbel, pois sei que muitas pessoas não recebem lá fora essa orientação gratuita", arrematou.

A Funbel fica na Rua Adélia Sarruf, 39, Areia Branca.O serviço de atendimento jurídico gratuito pode ser agendado pelo WhatsApp 2761-4264. Mais informações pelo telefone 2662-2393.