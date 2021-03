Por O Dia

Publicado 03/03/2021 00:00

Em comemoração ao Dia da Mulher, no próximo dia 08, o Bangu Shopping está realizando uma série de lives com o tema principal de sua campanha #Empoderaela, que fala de mulheres na saúde e na ciência em reconhecimento à relevância do papel feminino no combate à pandemia da Covid-19.

Hoje, é a vez da artista plástica Juliana Fervo participar da ação. Ela vai realizar um trabalho com grafite, ao vivo, na área área externa do shopping, no Boulevard, próximo a chaminé. A artista fará um painel "instagramável" com frases de empoderamento para as mulheres. As frases grafitadas irão virar artes e foram enviadas pelas clientes via redes sociais. A obra ficará exposta até o dia 14.

Seguindo a programação comemorativa, a influenciadora Beatriz Rodrigues e a psiquiatra Clara Cunha irão falar sobre Autoestima, amanhã, às 19h, na página do Instagram do shopping. E, no dia 08, a biomédica e embaixadora da campanha, Jaqueline Goes, responsável pelo sequenciamento genético do novo coronavírus, será a protagonista de uma live especial, transmitida pelo hotsite da ação (www.empoderaela.com.br). No papo, ela vai falar sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho e contar um pouco de sua trajetória.