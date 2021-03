Por O Dia

Publicado 04/03/2021 00:00

O novo núcleo da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), órgão da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, foi inaugurado, ontem, em Nilópolis, durante a passagem do 'Governo Presente' pela cidade. Na nova unidade de atendimento, instalada por meio de uma parceria com a Prefeitura de Nilópolis, vai funcionar o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), que oferece aos adolescentes de 15 a 18 anos, matriculados na rede pública, cursos de capacitação para possibilitar a inserção qualificada no mercado de trabalho no formato de estágios.

O governador em exercício Cláudio Castro esteve presente à cerimônia e destacou o enfoque no primeiro emprego. "Este núcleo da FIA oportuniza um caminho para os jovens que estão em situação de vulnerabilidade social. E digo sempre que o emprego é a melhor forma de dar dignidade a uma pessoa", declarou.

As aulas serão no contraturno escolar e, ao todo, neste primeiro ciclo, serão atendidos 70 alunos, com duração de quatro meses.

"Com a inauguração deste núcleo da FIA em Nilópolis, o Governo do Estado estará contribuindo para a melhoria na qualidade de vida dos adolescentes da região", disse a presidente da fundação, Cléo Hermans.

As aulas começam no próximo dia 17 e serão on-line. Em virtude da Covid-19, a seleção dos 70 primeiros alunos foi feita por meio de um formulário de cadastro virtual e entrevista social. Divididos em dois turnos (manhã e tarde), os estudantes terão aulas durante quatro meses com foco nas áreas administrativas, de mídias sociais, além de português e matemática. Eles serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de psicologia, assistência social, coordenadores administrativos e monitores.

"Nosso objetivo é fomentar e oportunizar novas trajetórias de vida para estes jovens, principalmente àqueles que estão em situação de vulnerabilidade social", afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire.

O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho, também ressaltou a importância da chegada da unidade de atendimento ao município. "Sabemos a oferta de situações ruins aos jovens e, por isso, ter este núcleo da FIA com cursos de capacitação profissional é fundamental para que a nova geração tenha oportunidade de um futuro melhor."

Horto do Parque do Gericinó

No mesmo dia, Cláudio Castro também assinou, ao lado do prefeito de Nilópolis, o protocolo de intenções para a criação do Horto Municipal do Parque do Gericinó. Espaço dedicado à reprodução de sementes e espécies da flora para futuras restaurações ambientais, os hortos cumprem também um papel importante para a educação ambiental da população.

"Quando falamos em horto, estamos nos referindo a um viveiro de mudas, que é fundamental para as unidades de conservação, porque é nele que fazemos estudos para as restaurações florestais. O horto tem um segundo propósito, que é a promoção da educação ambiental. Ele, sendo instalado no Parque do Gericinó, tem a possibilidade de atrair a população para criar um sentimento de pertencimento à natureza", informou o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Philipe Campelo.

O município ficará responsável pela elaboração do projeto de construção do horto, enquanto caberá ao governo estadual, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente, viabilizar os recursos utilizando o Fundo da Mata Atlântica. "O ato de hoje reconhece a importância da pauta ambiental no Rio de Janeiro. É necessário plantar o bioma Mata Atlântica no estado", finalizou o secretário do Ambiente, Thiago Pampolha.