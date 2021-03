Ônibus pega fogo e interdita Linha Amarela COR/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:03

Rio - Um incêndio em ônibus interditou os dois sentidos da Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, por volta das 17h desta quarta-feira. Às 17h30, a faixa sentido Barra da Tijuca foi liberada, mas a faixa sentido Fundão, na altura da saída 9, segue interditada. A CET-Rio, Polícia Militar, equipes do Corpo de Bombeiros e a Comlurb estão no local. De acordo com os Corpo de Bombeiros, não houve feridos e ainda não se sabe o que causou o incêndio.



O Centro de Operações Rio orienta os motoristas a seguirem pela Grajaú-Jpa ou pelo Alto da Boa Vista.

Acompanhe em tempo real:

ATUALIZAÇÃO | LINHA AMARELA: neste momento, apenas uma faixa da via está ocupada, sentido Fundão, na altura de Bonsucesso. CET-Rio, Bombeiros e PM no local. Comlurb acionada. #viasexpressas pic.twitter.com/JV1SNKL6Oe — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 3, 2021