Publicado 04/03/2021 00:00

O Bangu Shopping, o Passeio Shopping e outros dois da Zona Oeste se mobilizam, mais uma vez, para colaborar com a educação e o desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade social. Até dia 14, todos serão ponto de coleta para doações de materiais escolares, novos ou em bom estado de conservação, como apontador, borracha, caderno, caneta. Este ano, os participantes também arrecadarão doações de R$10 para compra, distribuição e recarga mensal de internet para alunos da rede pública através do Instituto da Criança.

No Bangu Shopping, os materiais serão doados para o Instituto Anne Sullivan, de Bangu, e o Ciep Charles Chaplin, que receberá os chips. A arrecadação será feita em um tapume interativo localizado na portaria 1. Já a arrecadação financeira será através de QrCode.

No Recreio Shopping, a doação será para Ação Social do Recreio. A caixa coletora está localizada no piso L1, na entrada Barra Bonita. Já no Via Parque, a caixa coletora está no SAC e os materiais serão doados para a Associação Semente da Vida, da Cidade de Deus.

O ensino remoto, realidade imposta pela pandemia, dificultou ainda mais o acesso à educação para crianças e adolescentes das classes D e E: apenas 40% delas tem acesso à internet em casa, segundo pesquisa CETIC realizada pelo Governo do Estado em 2019, e 60% dos alunos da rede pública não possuem computador. Para ajudar a transformar essa realidade, os clientes poderão realizar as doações acessando o QR code da campanha no site e redes sociais dos shoppings participantes e também em pontos sinalizados nos corredores dos centros de compra. Todo o valor arrecadado será usado para compra, distribuição e recarga mensal dos chips durante um ano.

"O consumidor mudou e cada vez mais busca causas, marcas e ações com propósito e mais humanas, conscientes de seu papel social. E os shoppings desempenham uma importante função neste contexto", explica Ana Paula Niemeyer, responsável pelo Marketing da Aliansce Sonae.